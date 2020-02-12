2020/02/12 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائد ومفوض شرطة من دفاع مدني الديوانية تعرضا لكسور نتيجة انقاذهما حياة طفلين من حريق نشب بمنزلهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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