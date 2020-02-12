2020/02/12 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يحاصرون منزل محافظ بابل وكالة مطالبين باستقالته من منصبه وموجهين اتهام له بتمرير صفقات المسؤولين ضمن مشاريع الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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