المتحدث باسم القائد العام: صدور أوامر فورية من القيادات الأمنية بمنع قطع الطرق وإغلاق المدارس

2020/02/12 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاربعاء، تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة العابثين بالأمن العام.وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري لملاحقة العابثين بالامن العام، مؤكداً أنه ” […]

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