2020/02/12 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، باستشهاد وإصابة 11 مدنياً بانفجار مقذوف من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بالموصل.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "مدنياً استشهد واصيب 10 آخرون، بانفجار مقذوف من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرشيدية شمالي الموصل".واعلن الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمعالجة عبوات ناسفة في مدينة الموصل بعد ورود معلومات من الاهالي في المدينة بوجود انفجار عبوات ناسفة في منطقة القبة.وأضاف الحشد، أن قوة من الفوج الرابع في اللواء هرعت للمكان للوقوف على الملابسات، وقامت بتفتيش وتطهير المكان ورفع العبوات الناسفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستشهاد وإصابة 11 مدنياً بانفجار في الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستشهاد وإصابة 11 مدنياً بانفجار في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).