الصحافة الفرنسية تتساءل: من هم المحتجون العراقيون وماذا حققوا؟

2020/02/12 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنشرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاربعاء، تقريرا موسعا حول استمرار التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية في العراق.وذكر التقرير الفرنسي أن مئات آلاف العراقيين يواصلون التظاهر منذ بداية تشرين الأول الماضي للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الطبقة الحاكمة المتّهمة بالفساد، في بلد تعصف به الأزمات الأمنية والسياسية منذ عقود.ودفعت التظاهرات، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتكليف شخصية جديدة بتشكيل مجلس الوزراء، إلا أنّ الصراع الإيراني الأميركي على الأرض العراقية سرعان ما سرق الأضواء، وسط خشية من نزاع مفتوح.وبعد أكثر من أربعة أشهر، يجد المتظاهرون أنفسهم في موقف صعب، خصوصا مع إعلان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر تأييده لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه المتظاهرون.تحرك عفويواضاف التقرير "بدأت التحرّكات في الأول من تشرين الأول الماضي تلبية لدعوات انتشرت على وسائل التواصل، ولم يُعرف مصدرها الرئيسي حتى الآن.وتزايدت أعداد المتظاهرين مع ارتفاع وتيرة حملة القمع الدامية التي تعرضّوا لها على أيدي القوات الأمنية ومجموعات مسلّحة.فخلال الأسبوع الأول وحده، استشهد 157 متظاهراً بالرصاص في بغداد، بحسب حصيلة رسمية"..واشار التقرير الى ان "في 25 تشرين الأول الماضي، بدأت ما تعرف بالموجة الثانية من الاحتجاجات وامتلأت الطرقات بالمتظاهرين المندّدين بالفساد وسوء الخدمات العامة.وبلغت أعداد شهداء الاحتجاجات حوالي 550 شخصا، وأعداد المصابين نحو ثلاثين ألفا، لكن المتظاهرين بقوا رغم ذلك في الساحات، وفي ساحة التحرير في بغداد، ومواقع الاعتصام في المدن الأخرى جنوب البلاد، شارك متظاهرون من مختلف الطبقات الاجتماعية في التحرّكات، معظمهم من الجيل الشاب، وتعاطف الطلاب مع سائقي التوك توك المتحدّرين من الأحياء الشعبية، وقد تظاهر الشبّان والشابات جنبا إلى جنب، وخاض أساتذة الجامعات نقاشات مع تلاميذهم، وانخرط حاملو الشهادات العاطلون عن العمل في أحاديث مع رواد الفن ،وخرج مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بغداد ومدن الجنوب، ولعبت العشائر والقبائل أدوارا رئيسية في تحريك الشارع والتصدي لأعمال العنف التي تعرض لها المتظاهرون"..حليف وخصم وتابع التقرير "منذ الأيام الأولى، وبينما كانت أجهزة الأمن تواجه المحتجين، انقلب الصدر على المعادلة السياسية وانتقل إلى ضفة المتظاهرين، متسبّبا بشرخ في التحالف الحكومي ووضع الصدر كامل ثقله، وملايين المؤيدين له، خلف المظاهرات، مما أعطى دفعا كبيرا لها وزاد أعداد المحتجين بشكل كبير في موازاة ذلك، دفع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الحكومة نحو الاستقالة.لكن ما إن اتّفقت الأحزاب السياسية على رئيس جديد للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي، حتى أعلن الصدر تأييده لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة في موقف يتناقض مع رفض المتظاهرين لهذا التكليف باعتباره مقرّبا من الطبقة الحاكمة".اغتيالات بالجملةوركز التقرير الفرنسي على تعرّض المتظاهرون لحملة اغتيالات بالقول " منذ أشهر يتعرض المتظاهرون لحملة تخويف واسعة النطاق شهدت 22 عملية اغتيال، وعشرات حوادث الاختطاف، وتهديدات لمئات النشطاء.وتدّعي السلطات أنّها تعمل على إجراء انتخابات مبكرة وفقًا لقانون الانتخابات الذي لم يصادق عليه الرئيس بعد والذي لا يرضي المتظاهرين تمامًا.وهذا المطلب بعيد جدا عن الدعوة لإسقاط النظام التي أطلقها المتظاهرون بداية تحركهم وفي ساحات التظاهر لم تنبثق أي منظمة، ولم يظهر أي قيادي، مما صعّب عملية تنظيم الحركة الاحتجاجية والاتفاق على أهداف محدّدة أو حتى المحافظة على المكاسب والدفاع عنها، في وقت يسعى الصدريون لمنح علاوي فرصة تشكيل حكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحافة الفرنسية تتساءل: من هم المحتجون العراقيون وماذا حققوا؟) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحافة الفرنسية تتساءل: من هم المحتجون العراقيون وماذا حققوا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).