2020/02/12 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة فرنسية: العراق لن يستطع استيراد الطاقة الإيرانية بعد هذه المدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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