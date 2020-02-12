2020/02/12 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح عمر العلي حديث عن المذكرات من قيادي في الثورة إلى التمرد على سلطة الحزب مليح صالح شكر لم ألتق صلاح عمر العلي في حياتي سوى مرتين منذ خمسين عاماً ، ولكن خلال السنوات العشر الأخيرة كنتُ وما أزال على تواصل معه يكاد أن يكون يومياً ، منذ أن أستقر في لــــــــبنان وبعد ان إختار […]

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