2020/02/12 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هم الساقطون من العيون ؟ – حسين الصدر -1- في كتب التراث يقف القارئ على قصص وحكايا مثيرة كأن يقول أحدهم لصديقه وهو يستمع الى مَنْ (يلحن) في القول : لقد سقط من عيني ..!! وباختصار شديد نقول : كان الغيور على لُغته العربيّة يأبى أنْ يغفر لمن لا يُحسن الاداء خَطَأَهُ .ومن […]

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