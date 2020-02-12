2020/02/12 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة المناضل مهدي بن بركة – شكيب كاظم تحت هذا العنوان قرأت المقال الذي كتبه الأستاذ محمد السعدي،المنشور على الصفحة العاشرة من عدد جريدة (الزمان) المرقوم, 6569 الصادر يوم الإثنين غرة شهر جمادى الآخرة1441ه-27/ من كانون الثاني2020 جاء فيه”شهدت مملكة المغرب في العام 1965 غليانا سياسيا وشعبيا ضد الملك وحكمه (..) مما زاد شعبية المعارض […]

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