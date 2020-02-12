العثور على كنز كبير يعود لحقبة “مصر السفلى”

2020/02/12 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية، الكشف عن 83 مقبرة، تعود لحقبة “حضارة بوتو” بمحافظة الدقهلية.وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن 80 مقبرة من المجموع الكلي، ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت […]

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