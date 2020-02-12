فالنتاين ثوري ومسيرات نسوية.. دعوات من أجل “حب العراق” و”لست عورة” في ساحة التحرير

2020/02/12 | 18:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول القوات الامنية فتح الطرق المغلقة في محيط ساحة التحرير وجسري الجمهورية والسنك، مستغلة تراجع اعداد المتظاهرين في بعض المناطق القريبة من شوارع الجمهوري وابو نؤاس والرشيد وساحة الخلاني نتيجة موجة البرد غير المسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.أزالت الأليات العسكرية الكثير من الحواجز التي كانت قد نصبتها قبل اكثر من اربعة اشهر لتفصل […]

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