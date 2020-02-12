بالفيديو ..

2020/02/12 | 18:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهو يخاطب مجموعة من الجمال قبل أن يحظى بقبلة ودودة من الناقة "إعمار".

#سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي pic.twitter.com/nA9NlVWlT9

عيسى الشحي Essa ...

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