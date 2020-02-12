دخول لجـان ايرانية لــ العراق .. للتحقيق بمقتل

2020/02/12 | 18:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

ذكرت وسائل اعلام دولية عن الخبير في الشأن السياسي العراقي، غانم العابد، اليوم، انه اعتبر دخول لجان تحقيقية قادمة من ايران الى العراق، لكشف ملابسات مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، انتهاكا واضحا للسيادة العراقية.

وقال العابد، ان اللجان الإيرانية التي تتولى التحقيق تمثل بعملها ان...

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