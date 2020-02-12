استشهاد امر فوج المهمات الخاصة في الحشد الشعبي

2020/02/12 | 18:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، استشهاد امر فوج المهمات الخاصة في قيادة عمليات الانبار.وذكر بيان لاعلام الحشد، ان” هيئة الحشد الشعبي تنعى استشهاد، سلام جميل الفكيكي، امر فوج المهمات […]

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