الفيفا يكشف عن الدوريات الأكثر إنفاقاً في الانتقالات الشتوية

2020/02/12 | 18:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الأربعاء، إن أندية في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وهي إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مسؤولة عن 71.8 في المئة من الأموال التي أُنفقت حول العالم خلال فترة انتقالات كانون الثاني 2020.

وبحسب "الفيفا" فإن باب الانتقالات كان مفتوحا في 170 دولة حول العالم الشهر الماضي، وهو رقم قياسي، وتمّ إبرام 4108 صفقات انتقال دولية.

ورغم أن 14.1 في المئة فقط من إجمالي عدد الانتقالات كان لأندية بطولات الدوري الخمس الكبرى، فإن التكاليف التي تكبدتها تمثل 71.8 بالمئة من الأموال التي أُنفقت حول العالم.

وأنفقت أندية في إنكلترا 298.2 مليون دولار في الانتقالات، وهو الرقم الأعلى في العالم، تلتها ألمانيا (206.1 مليون دولار) وإيطاليا (126.7 مليون دولار).

وكانت بطولات دوري الدرجة الأولى مسؤولة عن 93.1 في المئة من الإنفاق على الانتقالات الدولية.

ووصل إنفاق بطولات الدوري الخمس الكبرى 824.6 مليون دولار في يناير، وهو ما يقل فقط عن كانون الثاني 2018 عندما تم إنفاق 1.01 مليار دولار.

وتعليقا على هذه الأرقام، قال إميليو غارسيا كبير المسؤولين القانونيين في "الفيفا" في بيان "يبدو إنفاق أندية بطولات الدوري الخمس الكبرى مستمرا في مسار النمو العام للسنوات الماضية، ولعبت هذه الأندية دورا محوريا في سوق الانتقالات العالمية".

وأضاف "من واجب الفيفا مراقبة هذه الأنشطة والإبلاغ عنها وتوفير شفافية أكبر لنظام الانتقالات".

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