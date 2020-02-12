القبض على عراقي مطلوب للقضاء كان ينوي الهرب إلى إيران

2020/02/12 | 18:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (31/405 ق.ع) الشروع بالقتل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان ان “العملية نفذت وفقاً لكتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي وتم إحالة … Readmore

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