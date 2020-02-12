رئيس الجمهورية: لم يصدر عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية

2020/02/12 | 18:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن اصدار السيد رئيس الجمهورية برهم صالح عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية.وفي الوقت الذي […]

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