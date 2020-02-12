خبير: واشنطن قد تغض النظر عن التمدد الروسي في العراق

2020/02/12 | 18:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح لأي دولة بتمرير صفقات استرا...

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