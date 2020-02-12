14 محافظاً يدعون لنقل تجربة كردستان وتطبيقها خارج الاقليم

2020/02/12 | 18:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوصف 14 محافظاً ونائب محافظ، تجربة إقليم كردستان بـ"الناجحة"، ودعوا إلى نقل هذه التجربة وتطبيقها في محافظات العراق الاخرى.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، لمحافظي ونواب محافظي: بغداد، نينوى، كركوك، الأنبار، الديوانية، ذي قار، صلاح الدين، واسط، ميسان، النجف، كربلاء، البصرة، ديالى، المثنى وأربيل.حيث أشار بيان صادر عن مقر بارزاني، اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن الاخير ألقى كلمة خلال لقائه بالمحافظين ونوابهم، عزا خلالها الأزمات والمشاكل الحالية التي يعاني منها العراق إلى انتهاك الدستور، وقال: "لو أن المصالحة الحقيقية اتبعت في العراق، والتزم الجميع بالدستور، لكان العراق الآن في حال أفضل".واأكد على "ثقافة التسامح والتعايش بين مكونات العراق".وبخصوص العلاقة بين إقليم كردستان ومحافظات العراق، "عبر البارزاني عن دعمه الكامل لتعزيز هذه العلاقات والعمل المشترك في مجالات التنمية وإعادة الإعمار".

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