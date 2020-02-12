الساهر يحي حفلاً غنائياً في مصر بعد غياب 12 عاماً

2020/02/12 | 18:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيشدو الفنان كاظم الساهر، لأول مرة في مصر بعد غياب دام 12 عاما، حيث من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا لم تتضح تفاصيله بعد وفقا لمنظم الحفلات المصري وليد منصور.وكان منظم الحفلات وليد منصور، نشر صورة للساهر، على مواقع التواصل الاجتماعي، علق عليها قائلا: "يا مسهل لأول مرة من 12 سنة".وسبق للفنان كاظم الساهر، ان قدم العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا واسعا في مصر خلال فترة التسعينيات، أشهرها "أنا وليلي، والحب المستحيل، وها حبيبي، ومدرسة الحب".

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