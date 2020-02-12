زلزال قوي يضرب شمالي ايران

2020/02/12 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرضت منطقة "شفت" في محافظة كيلان شمال ايران، يوم الاربعاء، الى زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل في ايران، فقد وقع هذا الحادث عند الساعة الثانية و23 دقيقة و46 ثانية من عصر اليوم بتوقيت طهران، وفي عمق 18,3 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي الطول الشمالي 49:4 والعرض الشرقي 37:07.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار المحتملة الناجمة عن الهزة الارضية في كيلان م.

يذكر ان محافظة كيلان شمال ايران شهدت على مدى اليومين الماضيين هطول ثلوج غزيرة تسببت في قطع طرق رئيسية وعزل العشرات من القرى وانقطاع الماء والكهرباء عن اكثر من ۲۲۰ ألف مشترك في المدن والقرى بالاضافة الى وفاة 7 اشخاص.

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