الفتح: نريد تشكيل حكومة مواصفات وليست حكومة صفقات

2020/02/12 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد تحالف الفتح على ضرورة تشكيل حكومة مواصفات وليست حكومة صفقات.

وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني، إن هذا الطلب تم تقديمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرا الى أن تشكيل جميع الحكومات السابقة، لم تخل من سماسرة بيع الوزارات، داعيا علاوي للحذر في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر اخطاء الماضي.

وأعرب عن أمله بأن تكون حكومة علاوي مختلفة عن الحكومات السابقة في عملية اختيار الشخصيات للمناصب.

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