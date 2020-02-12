وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني سبل الوقاية من كورونا

2020/02/12 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، مع السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وفد السفارة الصينية وعدد من مسؤولي وزارة الصحة، تبادل الافكار ووجهات النظر بشأن التعاون الثنائي في الوقاية من فايروس كورونا الجديد، والتي أكد فيها وزير الصحة الالتزام بالمعايير الصحية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز التعاون مع الصين في مجال بناء المستشفيات واستيراد الأجهزة الصينية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

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