موقع أمريكي ينشر سيناريوهات أزمة طاقة حادة مقبلة في العراق

2020/02/12 | 19:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع أمريكي، تقريراً تحدث عن سيناريوهات أزمة طاقة حادة مقبلة في العراق، مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في […]

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