الصين تعلن شفاء أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا

2020/02/12 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تماثلت أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا للشفاء في مقاطعة هاينان الصينية، وتستعد للخروج من المستشفى.وأصبحت الطفلة الرضيعة أصغر من أكد التشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد.ويذكر في هذا الصدد، أن الطفلة ولدت في بلدة هانتشوان، واستقرت مع أبويها في منطقة شياوجان التابعة لمقاطعة هوبي، وهي مركز انتشار المرض.وكانت العائلة […]

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