الوجود الأمريكي في العراق الى أين؟!

2020/02/12 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمار عبد الكريم الموسوي لعل هذا السؤال يراود كل مواطن عراقي باحث عن الحقيقة و يبحث عن أجوبة له من خلال مصادر متعددة.ولعل هذا السؤال يدور في أذهان المتابعيّن لهذا الشأن في أرجاء المنطقة بل في أرجاء العالم !!! التواجد الأمريكي الى متى في العراق؟؟؟ يتضح جواب هذا السؤال بشكل جلي بعد مصادقة مجلس […]

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