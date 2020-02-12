2020/02/12 | 19:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي يقبل ساق احد الجرحى الابطال بعد فقدانه البصر والساق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… سكرتير رئيس الوزراء البياتي يقبل ساق احد الجرحى الابطال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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