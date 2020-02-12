2020/02/12 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الاعلامي نزار ذنون

يتبع ...................

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، الاربعاء، بان قوات الجيش قصفت 6 تجمعات لتنظيم داعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)،ان " قوات الجيش قصفت بالهاونات 6 تجمعات داعشية في قريتي السادة وخليل الفرج على الحدود ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء (12 شباط 2020)، سقوط جرحى بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفوج الأول في اللواء 54 ضمن الفرقة السادسة في عمليات بغداد،

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحا اطلق النار على محام قرب محكمة الناصرية وسط المدينة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محام تعرض الى محاولة اغتيال بالقرب من محكمة الناصرية وسط المدينة، باطلاق النار على رأسه من قبل م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الاعلامي نزار ذنون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الاعلامي نزار ذنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).