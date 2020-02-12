2020/02/12 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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ايران تتوعد برد ’’ساحق’’ في حال استهداف وجودها في سوريا

يتبع ..............





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