2020/02/12 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل باسم خشان، الاربعاء (12 شباط 2020)، بان القوى الكردية فرضت على رئيس الوزر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: الكرد فرضوا على علاوي وزيرين بحكومة عبد المهدي وهذه مطالب القوى السنية والشيعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: الكرد فرضوا على علاوي وزيرين بحكومة عبد المهدي وهذه مطالب القوى السنية والشيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).