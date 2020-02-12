الجيش السوري يواصل تقدمه في جنوب حلب

2020/02/12 | 19:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حرر الجيش السوري ظهر اليوم 3 بلدات جديدة بمحاذاة الطريق الدولي (حلب – دمشق/ M5) وسط تقدم مضطرد انطلاقا من مواقعه شمال الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي إدلب وحلب، باتجاه مدخل الأخيرة.وقال موقع “سبوتنيك” أن وحدات من الجيش السوري تابعت تقدمها وسط تمهيد ناري كثيف من قبل سلاح الجو السوري الروسي […]

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