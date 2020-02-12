العمليات المشتركة تنفي إغلاق جسر السنك من جديد

2020/02/12 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، اغلاق جسر السنك مجددا بعد افتتاحه اليوم.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء العراقية، ان “جسر السنك لا يزال مفتوحا ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن إغلاقه”.وأضاف أن “الجسر مفتوح حاليا أمام عبور العجلات بشكل طبيعي”، لافتا إلى أنه “قد […]

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