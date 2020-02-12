متظاهرو ساحة الحبوبي بالناصرية يؤكدون: الخائفون (حتى من البرد) لا يصنعون الحرية

2020/02/12 | 19:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: مع استمرار موجة البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق العراق، واصل المئات من المتظاهرين الشبان في محافظة ذي قار، اعتصامهم في ساحـة الحبوبي بمدينة الناصرية.وتوافدت مجموعات من طلبة الجامعات والموظفيـن وناشطين مدنيين الى الساحـة ، … Readmore

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