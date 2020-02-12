2020/02/12 | 19:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبلت لجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب في برلمان كوردستان، يوم الاربعاء، وباشراف سلمى فاتح رئيسة اللجنة وبحضور اعضائها ومستشاريها، نقيب نقابة الصحفيين والوفد المرافق له، بهدف مناقشة اوضاع الصحافة والاعلام في اقليم كوردستان.

وعرض الوفد الضيف نبذة عن اوضاع العمل الصحفي والاعلامي في اقليم كوردستان، وبالأخص القانون المعدل حول التنظيم في مجال الاعلام، وتطرقوا ايضاً الى المشكلات التي تواجه الصحفيين والاعلام الاكتروني.

من جانبهم اكد رئيس اللجنة واعضاؤها الدعم والتنسيق الدائم بين الجانبين حول استشارة المواضيع وسبل حل المشكلات وتنظيم العمل الصحفي المرئية والسمعية والمقروءة والالكترونية وان لا يتعارض مع حرية الاعلام وابداء الرأي وفقاً لمبادئ حقوق الانسان وحرية الفرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة البرلمانية الكوردستانية تبحث مع نقابة الصحفيين أوضاع "السلطة الرابعة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة البرلمانية الكوردستانية تبحث مع نقابة الصحفيين أوضاع "السلطة الرابعة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).