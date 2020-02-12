وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [12]

2020/02/12 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (26)قراءة الخوئي في المتشابه والنسخ والتحريف..أولا: المتشابه..المنع عن اتباع المتشابه..الآيات التالية قد منعت عن العمل بالمتشابه..[هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَ......

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