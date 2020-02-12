2020/02/12 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو تم البارحة الثلاثاء 11/2 تنظيم مظاهرة صامتة في باريس، للمطالبة بـ "الحرية لفاريبا عادلخاه Fariba Abdelkhah وزوجها رولاند مارشال Roland Marchal".على فناء بناية حقوق الإنسان في باريس.منذ تسعة اشهر، والباحثان محتجزان في سجن إيفان بطهران، خاصة مع استمرار الإضراب عن الطعام لعالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية الإيرانية عادلخاه، وتدهورت حالتها الصحية.كما ان الباحث مارشال يعاني من هشاشة العظام وآلا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير حنا خمورو - النظام الايراني في حالة ضعف شديد، وبالمقابل تحتجز رهائن فرنسيين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير حنا خمورو - النظام الايراني في حالة ضعف شديد، وبالمقابل تحتجز رهائن فرنسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).