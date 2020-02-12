سالم لعريض - أكذوبة شعار: -الإسلام هو الحلّ

2020/02/12 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_لعريض على رأي بونابرت: الدين هو ما يمنع الفقراء من قتل الأغنياء"على رأي بونابرت: الدين هو ما يمنع الفقراء من قتل الأغنياء" هكذا أصبحت الأديان في يومنا هذا و لا أي مبشّر بقراءة جديدة للدّين و لا أنا و لا غيرنا ينجم يغيّر في هذه المقولة قيد أنملةلأننا ننطلق مما هو موجود و ليس ممّا هو مفروض و يوم سي المبشّر بالقاءة الجديدة للدّين يرينا خطأ ذلك في الممارسة أي لما يتواجد في الحكم و يعدل يومها......

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