2020/02/12 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تستمر معاناة أهالي نينوى مع الواقع الصحي رغم عشرات المناشدات للحكومة المركزية بتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية، هذا الواقع جعل أطفال الثلاسيميا بين الحياة والموت ولا مجيب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطفال الثلاسيميا بين الحياة والموت في نينوى | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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