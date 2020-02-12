أطفال الثلاسيميا بين الحياة والموت في نينوى | تقرير

2020/02/12 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

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تستمر معاناة أهالي نينوى مع الواقع الصحي رغم عشرات المناشدات للحكومة المركزية بتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية، هذا الواقع جعل أطفال الثلاسيميا بين الحياة والموت ولا مجيب.

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