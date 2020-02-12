مشروع قناة الجيش في بغداد بعد صرف المليارات ومرور تسع سنوات | تقرير

2020/02/12 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

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سلطت شاشة التغيير الضوء على مشروع قناة الجيش في بغداد بعد مرور تسع سنوات على بدء المشروع الذي اُهمِلَ كغيره من المشاريع التي تمس حياة المواطن الذي أبدى سخطه الشديد.

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