2020/02/12 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة العابثين بالأمن العام.

وأكد خلف في تصريح، صدور الأوامر باتخاذ اجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة، مبينا أن جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل أنفسهم، ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة، كون هذه الأفعال تعتبر جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها صارمة.

وأضاف، أن التعدي على موظفي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون، وأن القضاء سيكون الفيصل في هذه القضايا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب القائد العام: تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة العابثين بالأمن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب القائد العام: تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة العابثين بالأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).