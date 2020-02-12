بعد فتحة لساعات إعادة إغلاق جسر السنك من جديد

2020/02/12 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} أكد شهود عيان إن جسر السنك قد أغلق من جديد بعد مرور ساعات قليلة من افتتاحه حيث تجمع المئات من المتظاهرين منذ ظهر اليوم الأربعاء محاولين غلق الجسر،

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