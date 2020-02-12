خيم الاعتصام ببغداد .. الملاذ الامن لمشردي الوطن

2020/02/12 | 19:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اكثر من اربع اشهر باتت ساحة التحرير واغلب مراكز التظاهر في بغداد والمحافظات ملاذ لمن لا ملاذ له ,اذ تضم خيم الاعتصام بين هياكلها المتوارية مئات القصص التي احتوت […]

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