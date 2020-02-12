صحة الكرخ تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بـ”كورونا”

2020/02/12 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت مديرية دائرة صحة بغداد/ الكرخ ،اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا بين العائلات المحتجزة في مستشفى الفرات والقناة.وذكر بيان للدائرة تلقته “العهد نيوز” ، إن “العائلات المحتجزة في مستشفى الفرات والقناة المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا بعد قدومهم من الصين لم تظهر أي علامة على إصابتهم بالفايروس”.وأضاف أن […]

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