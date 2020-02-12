فايروس برازيلي جديد لا يعرفه أحد ولم يظهر سابقاً.. أحذروا “يارا”

2020/02/12 | 19:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق قال موقع “ديلي ميل” الانكليزي، ان العلماء في البرازيل اكتشفوا فيروسًا غامضًا لم يسبق له مثيل في بحيرة بالبرازيل أطلقوا عليه اسم حورية البحر الاسطورية “يارا” التي جذبت الجنود تحت الماء حتى وفاتهم فيروس يارا ترك العلماء في حيرة لأنه لا يبدو أنه مرتبط بأي فيروسات أخرى في العالم، حيث وجد […]

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