2020/02/12 | 19:54 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد براءته.. الصحة تعيد فلاح الطائي مديراً عاماً لصحة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد براءته.. الصحة تعيد فلاح الطائي مديراً عاماً لصحة نينوى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد براءته.. الصحة تعيد فلاح الطائي مديراً عاماً لصحة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).