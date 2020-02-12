2020/02/12 | 19:54 - المصدر: الغد برس

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الولايات المتحدة: لا نشجع تركيا على نشر قواتها في ليبيا ولا ندعمه

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الولايات المتحدة: لا نشجع تركيا على نشر قواتها في ليبيا ولا ندعمها فيما تفعله هناك

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