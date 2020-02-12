صفقات الميركاتو الشتوي كلفت الاندية أكثر من مليار يورو

2020/02/12 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم،اليوم الاربعاء، أن إجمالي قيمة الصفقات بفترة الإنتقالات الشتوية الماضية وصلت إلى 1.05 مليار يورو.وأبرز تحليل الفيفا أن أكبر نفقات للانتقال كانت من نصيب الأندية الإنكليزية بما يزيد عن 270 مليون يورو تلاه الدوري الألماني بنحو 190 مليون يورو.ومثلت النفقات التي دفعتها الأندية الإنكليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والفرنسية نحو 75% من إجمالي صفقات الانتقالات الشتوية على مستوى العالم.وأضاف التحليل أن نفقات الأندية الألمانية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة زادت بنسبة 83.6% مقارنة بفترة الانتقالات في 2019.وكان نادي هيرتا برلين صاحب أكبر قسم من هذه النفقات حيث بلغ حجم استثماراته في شراء لاعبين جدد نحو 80 مليون يورو.ويتجاوز ما دفعه هيرتا برلين وحده إجمالي ما دفعته الأندية الفرنسية في موسم الانتقالات الشتوية الماضي (69 مليون يورووأظهر التحليل أن أغلى صفقة انتقال في الميركاتو الشتوي الماضي كانت صفقة انتقال البرتغالي برونو فيرنانديز من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو.

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