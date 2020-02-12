متظاهرو الكوت يتحدون موجة البرد ويواصلون احتجاجاتهم السلمية

2020/02/12 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادمع استمرار موجة البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق العراق، واصل المئات من المتظاهرين في محافظة واسط اعتصامهم في ساحـة العامل وسط مدينة الكوت.وتوافدت مجموعات من طلبة الجامعات والموظفيـن والناشطين المدنيين على ساحة الاعتصام، مساء اليوم الاربعاء، دعما للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاحات، كما ساهم ابناء المحافظة بتوفير مستلزمات طبية اضافة الى توفير الملابس الشتوية والوقود لخيم المعتصمين.

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