موهبة النرويج تهدد استمرار مودريتش

2020/02/12 | 19:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن النرويجي مارتن أوديجارد، نجم ريال مدريد والمعار إلى ريال سوسييداد، يهدد استمرار الكرواتي لوكا مودريتش في النادي الملكي خلال الموسم القادم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش سيرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، حال عودة أوديجارد.

وأشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، سيعتمد على أوديجارد في الوسط، حال عودته للفريق.

واستعار سوسييداد، لاعب ريال مدريد لمدة لموسمين خلال الصيف الماضي.

وأوضح التقرير أن مودريتش سيفاضل حال رحيله عن الملكي بين عرضي إنتر ميلان، وإنتر ميامي الأمريكي، حيث أراد الأول ضمه في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم واستمر في ريال مدريد، وسيحاول مجددا في الصيف المقبل.

أما الثاني والذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، فوضع مودريتش ضمن أولوياته في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو/ حزيران 2021، وفي شهر سبتمبر/ أيلول المقبل سيصل إلى عامه الخامس والثلاثين.

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