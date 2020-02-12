مغردون يطلقون هاشتاغ

2020/02/12 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداطلق مغردون وناشطون مدنيون، اليوم الاربعاء، هاشتاغ "مليونية حب العراق"، طالبوا فيها بتظاهرة "مليونية" تنطلق يوم الجمعة المقبل للضغط على الاحزاب الحاكمة بتشكيل حكومة تلبي مطالب المتظاهرين والعمل السريع على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية ،والقصاص من المجرمين.وتابعت "كلكامش برس" التغريدات وكتب احد المغردين قائلاً "باسم الله سنفتح الأبواب للمليونية الجديدة وباسم الشعب سأكتب هذه التغريده وباسم اولاد ثنوة سنبدأ القصاص، القصاص، القصاص".وتابع "سنملئ الساحات رعباً، بسلمية وليس يثقبنا الرصاص، قد فُجر الاحساس فينا، وأتى الصوت تمرد، لن يخوفنا الذيول، اننا دوماً سنصمد، يوم الجمعة سنعيد زخم الثورة وسنثبت لهم اننا احرار ولن يثني عزيمتنا برد او طول امد الاحتجاجات".

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